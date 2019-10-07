Dünya
Akdeniz'de yeni bir göçmen faciası07 Ekim 2019 Pazartesi 17:14 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:18
Akdeniz'de göçmenlerin umut yolculuğu bir kez daha felakete dönüştü. İtalya açıklarında 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
İtalyan yetkililer Lampedusa Adası açıklarında batan tekneden 13 kadının cesedine ulaşıldığını açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Hayatını kaybedenler arasında hamilelerin de bulunduğu belirtildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Yetkililer 8'i çocuk, onlarca kayıp göçmeni arama çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Kaynak: AFP