Dünya

Akdeniz'de yeni bir göçmen faciası

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:14 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:18

Akdeniz'de göçmenlerin umut yolculuğu bir kez daha felakete dönüştü. İtalya açıklarında 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Reuters]