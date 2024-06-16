Afganistan yönetimi, ay sonu düzenlenecek BM toplantısına katılma kararı aldı

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, toplantının gündemine dair BM ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Toplantıya heyet gönderme kararı aldıklarını ve bunun Afganistan'ın yararına olacağına kanaat getirdiklerini ifade eden Mücahid, toplantıya katılacak Afgan heyetinin yakın zamanda belirlenip duyurulacağını kaydetti.

BM, 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan konulu 3. toplantısını düzenleyecek. Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan yönetimi BM toplantısına katılmak için bazı şartlar öne sürdü ve bunların kabulü üzerine toplantıya katılacağını bildirdi. Ancak BM'nin Afganistan yönetiminin şartlarını kabul edip etmediğine dair bir açıklama yapılmadı.

Afganistan geçici hükümetinin, BM'nin Afganistan Temsilciliği makamının kendilerine devredilmesi ve toplantıya insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin çağırılmaması gibi şartlar koştuğu ileri sürüldü.