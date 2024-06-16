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Dünya
AA 16.06.2024 11:03

Gazze’de kadınlar enkaz üzerinde pişirdikleri geleneksel kurabiyelerle bayram sevincini yaşatmaya çalışıyor

Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki kadınlar, Kurban Bayramı için evlerinin enkazı üzerinde "kake" denilen geleneksel bayram kurabiyeleri hazırlıyor.

Gazze’de kadınlar enkaz üzerinde pişirdikleri geleneksel kurabiyelerle bayram sevincini yaşatmaya çalışıyor
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun 254 gündür devam eden saldırılarında Gazze'de taş üstünde taş kalmazken, sınır kapılarının 7 Mayıs'tan bu yana tamamen kapanmasıyla bu yıl Kurban Bayramı buruk geçiyor.

Filistinliler, savaş nedeniyle kurbanlık hayvanların çoğunun telef olması, dışarıdan giriş olmaması ve alım güçlerinin de düşmesiyle bayramda kurban kesememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Enkaz üzerine kilim serip kurabiye yaptılar

İsrail saldırıları başladığında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki evlerini terk ederek Refah'a göç etmek zorunda kalan, ancak kentin karadan işgal edilmesiyle birlikte yıkılmış evlerine geri dönen Rihan Şerrab ve ailesi, her şeye rağmen Kurban Bayramı sevincini yaşamak için kolları sıvadı.

Bu yıl kurban kesemeyen Şerrab ailesi, evlerinin enkazı üzerine kilim serip yer sofralarında komşularıyla birlikte Filistinliler için bayramların vazgeçilmezlerinden olan kake (bir çeşit kömbe) yapmaya koyuldu.

Kadınlar el birliğiyle yaptıkları kakeleri, gaz olmadığı için topraktan yapılan fırınlarda pişiriyor.

Gazze’de kadınlar enkaz üzerinde pişirdikleri geleneksel kurabiyelerle bayram sevincini yaşatmaya çalışıyor

Et yerine kurabiye

Şerrab, "Ramazan Bayramı'nı kutlayamadık. Kurban Bayramı'nda da ne kurbanlık var ne de et. Biz de eldeki basit imkanlarla kake yaparak bayramın geldiğini hissedelim istedik. Et olmayınca onun yerini kake ile dolduralım dedik." ifadesini kullandı.

Savaşta yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybettiklerini kaydeden Şerrab, "9 aydır hayatımız durmuş durumda. 9 aydır Allah'a dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

 "Geleceğe değil eskiye dönmenin hayalini kuruyoruz"

Kurabiyeleri annesi ve komşularıyla birlikte hazırladıklarını anlatan Şerrab, bunları, Gazze şehitlerinin ruhu için sevdiklerine ve yakınlarına dağıtacaklarını söyledi.

Savaşın bitmesini ve eski hayatlarına dönmeyi istediklerini anlatan Şerrab,"Herkes geleceğe dair hayal kurar biz ise eski hayatımıza dönmenin hayalini kuruyoruz." diye konuştu.

İsrail Gazze'ye kurbanlık girişini engelliyor

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye kurbanlık girişine engel olarak kendisi ve ABD'nin çirkin yüzünü gösterdiği gibi yüzbinlerce aileyi de Kurban Bayramı'nı idrak etmekten ve kurban kesmekten mahrum ettiği belirtilmişti.

İsrail'in, sınır kapılarını kapatıp Gazze'ye kurbanlık girişini engelleyerek suç dosyasına bir yenisini daha eklediği ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumun, soykırımı ve Müslümanların haklarına yönelik bu açık ihlalleri durdurmak için ciddi şekilde müdahale etmesi gerektiği ifade edilmişti.

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