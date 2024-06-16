Avrupa'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da birçok şehirde camiler bayram namazında doldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde camiye sığmayan kalabalık bahçede namaz kıldı.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, hutbede bayramların neşe ve sevinç zamanları olduğunu belirtti.

Kara, "Bayramlar, hatırlama ve gönül alma zamanıdır. Kurban, yakınlaşma bayramı demektir. Aramızdaki mesafeleri kaldıran, Rabb'imizle kendimizle olan mesafeleri ortadan kaldırmak için emredilmiş bir bayramdır." dedi.

Hutbe sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan İslam alemi ve tüm insanlık için dua edildi.

Bayram namazının ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, DİTİB yetkilileri ve din görevlileri, camiyi dolduran cemaatle bayramlaştı.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Müslümanlar sabahın erken saatlerinde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) merkez camisinde bayram namazını kıldı.

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi'nin vaazı ve duaların ardından namazı cemaatle kılan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrasında AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ceyhun, bir kez daha bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ceyhun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hüzünlü bir bayrama girildiğini belirterek, "Şu anda Müslüman coğrafyasında özellikle Filistin'de, Gazze'de sürekli canlarımızı yitirmekteyiz. Tabii bu kabul edilebilir bir olay değil. Bayram sabahında da bunu unutmamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Burada yaşayan Türklerin, farklı etnik kökenden Müslümanların, ATİB gibi derneklerin öncülüğünde Gazze'ye yardımlar gönderdiğini kaydeden Ceyhun, Filistin'e yönelik desteğin sürmesinin önemine işaret etti.

Hollanda

Hollanda'da camileri dolduran çeşitli milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte kıldı. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.

Schiedam kentinde yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazı için toplandı.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayramın, dünyaya barış ve huzur getirmesi için temennide bulunan Altıok, "Rabb'im bu kutlu ve bereketli günleri Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyaların emniyet ve selametine vesile kılsın." diye konuştu.

Yan yana saf tutan Müslümanlar, namaz sonrası bayramlaştı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken Türk gurbetçiler ve Müslümanlar sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde 2 bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

Namazdan önce hutbe okuyan din görevlisi Osman Doğan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve insanların birbirini affetmesini istedi. Kurban ibadetinin önemine değinen Doğan, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

İsviçre

İsviçre'deki Müslümanlar da bayram namazı için camilere akın etti. Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'ne gelen 7'den 70'e binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte eda etti.

Namaz sonrası İslam alemi ve İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için dualar edildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı.