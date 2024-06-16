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Dünya
AA 16.06.2024 10:48

Singapur'daki petrol sızıntısı sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Singapur'da bir tarama gemisinin kargo tankerine çarpması sonucu oluşan ve kontrol altına alınan petrol sızıntısı sonrasında ülkenin güney kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Singapur'daki petrol sızıntısı sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
[Fotograf: Reuters]

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresinden yapılan açıklamada, 14 Haziran'da Hollanda bayraklı bir tarama gemisinin Singapur'un yakıt tedarik gemisine çarptığı anımsatıldı.

Çarpmanın yol açtığı hasar sonucu kargo tankerinden denize petrol sızdığı ancak bu sızıntının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Sızıntı güney adaları ve halka açık bazı plajlara kadar ulaştı.

Temizlik çalışmalarının hızla devam ettiği, birkaç gün sürecek çalışmalar kapsamında ilgili yerlerde yüzmenin yasaklandığı açıklandı.

Yerel bir doğa koruma grubu ise sızıntıdan etkilenen bölgede telef olan balık, su samuru ve yalı çapkını görselleri paylaşarak, doğal yaşamın tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

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