Moskova'da iki gündür devam eden ve Afganistan'daki tarafları bir araya getiren toplantı noktalandı.

Afgan hükümeti ve Taliban, çıkmaza giren barış görüşmelerinin yeniden canlandırılması konusunda anlaştı. Ancak Taliban, görüşmelerin devamı için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme şartını yineledi.

Bir sonraki görüşme İstanbul'da

Görüşmelere Türkiye'yi temsilen Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar katıldı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Pakistan görüşmelere devam edilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Görüşmelerin bir sonraki turu, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafların, Nisan ayında İstanbul'da bir araya getirilebileceğini açıklamıştı.