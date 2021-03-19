Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan ile Taliban "Barış Görüşmeleri"nin hızlandırılması konusunda anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın ev sahipliğindeki "Afganistan-Taliban Barış Görüşmeleri" tamamlandı. Afgan hükümeti ve Taliban, barış görüşmelerine hız verilmesi konusunda uzlaştı.
Moskova'da iki gündür devam eden ve Afganistan'daki tarafları bir araya getiren toplantı noktalandı.
Afgan hükümeti ve Taliban, çıkmaza giren barış görüşmelerinin yeniden canlandırılması konusunda anlaştı. Ancak Taliban, görüşmelerin devamı için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme şartını yineledi.
Bir sonraki görüşme İstanbul'da
Görüşmelere Türkiye'yi temsilen Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar katıldı.
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Pakistan görüşmelere devam edilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.
Görüşmelerin bir sonraki turu, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafların, Nisan ayında İstanbul'da bir araya getirilebileceğini açıklamıştı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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