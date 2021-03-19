Önceki dönem ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ticaret savaşlarına sahne olan iki ülke ABD-Çin ilişkileri, yeni Başkan Joe Biden dönemine de gergin başladı.

İki ülke arasında Alaska'da düzenlenen toplantıda ABD'yi Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'i ise Çin'in en üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jiechi ile Dışişleri Bakanı Wang Yi temsil etti.

Karşılıklı neler konuşuldu?

Blinken, görüşmelerin hemen başlangıcında Sincan'dan Hong Kong'a, Tayvan'dan ekonomiye kadar birçok konunun tartışılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, küresel istikrarın bozulmasından dolayı Çin'i suçlarken, Çin temsilcisi Yang Jiechi, "Bu sorun için başkasını suçlayamazsınız" diyerek sorunun kaynağında ABD olduğunu ima etti.

Görüşmelerde siber güvenlikten Hong Kong'a, demokrasiden Sincan'a kadar birçok konuda karşılıklı atışmalar yaşandı. Daha sonra ise heyetler birbirlerini toplantının daha önce üzerinde mutabık kalınan kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Söz düellosuna sahne oldu

Çin Dışişleri Bakanı Yang, ABD'yi Hong Kong dolayısıyla uyguladığı yaptırımlar nedeniyle eleştirdi.

Blinken'ın siber güvenlik konularını da toplantıda gündeme getireceğini söylemesi üzerine Yang, ABD'nin siber ihlaller konusunda dünyada öncü olduğunu ifade ederek, "Bu konuda başkalarını suçlayamazsınız" dedi.

ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarına da yanıt veren Yang, ABD'yi ima ederek, Çin'in işgalleri, rejimleri devirmeyi ve başka ülkelerin insanlarını katletmeyi kabul etmediğini söyledi.

[ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan. Fotoğraf: Reuters]

Sert ifadeler sarf edildi

Çinli Bakan, "ABD'nin önce kendi imajını değiştirmesi ve kendi demokrasisini dünyaya ihraç etmeyi bırakması önemlidir. ABD'de çok sayıda insanın ABD'deki demokrasiye olan güveni çok az" dedi.

Yang, ABD'nin evrensel değerlerden bahsetmesini eleştirerek, "Ne ABD'nin kendisi ne de Batı dünyası uluslararası kamuoyunu temsil ediyor" ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'nin suçlamalarını kabul etmeyeceğini söyleyen Yang, son zamanlardaki gelişmelerin iki ülke ilişkilerini benzeri görülmemiş zor bir duruma soktuğunu vurguladı.

Bakan Yang, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına dair de, "Çin'i boğmak imkansız" dedi.

[Çin'in en üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jiechi ile Dışişleri Bakanı Wang Yi. Fotoğraf: Reuters]

Basın mensuplarıyla ilgili de tartışma çıktı

Yang'ın yaklaşık 18 dakikalık konuşması bitmeden ABD tarafının basını dışarı çıkarmak istemesi de tartışmalara neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanı Yang, basının dışarı çıkarılmasını eleştirdi ve bunun kendisine karşı haksızlık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri daha sonra yaptığı açıklamada, heyetlerin 2 dakikalık sürelerle konuşması konusunda mutabık kaldıklarını ancak Çin tarafının bu protokolü ihlal ettiğini ileri sürdü.