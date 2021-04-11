Yapılacak erken seçimde kendisinin aday olmayacağını ifade eden Eşref Gani, iktidarı seçim yoluyla gelecek hükümete devredeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan'da 42 yıldır devam eden savaşın halkın arasında nifak yarattığını kaydetti.

Ülkede kalıcı barış istediklerini dile getiren Gani, barış için çok büyük fedakarlıkların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Barış konferansı hazırlıkları sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih de Türkiye'de düzenlenecek barış konferansı için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

İstanbul barış konferansında ele alınacak konuların içerisinde değerlerin ilkeleri, ateşkes sağlanması ve barış hükümeti kurulması konularının yer aldığını dile getiren Salih, "Taliban eğer gerçekten barış istiyorsa ateşkes yapması lazım." dedi.

Salih, Afganistan hükümetinin Taliban ile ciddi bir şekilde müzakere etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Taliban'ın artık iyi düşünmesi gerektiğini belirten Salih, Taliban hükümetinin asla geri gelmeyeceğini sözlerine ekledi.