Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 3 bin çocuğun sünnet düğünlerini gerçekleştiren dernek, Türkiye'den götürdüğü Türk hekimler eşliğinde hijyenik şartları sağlayarak bayram havasında sünnetleri gerçekleştirdi.

Operasyonlar devam ederken her gün kazanlarda hazırlanan sıcak yemekler sünnet için gelen ailelere ikram edildi. Ayrıca sünnet olan çocuklara da kıyafetler hediye edilerek programın tam bir şölen şeklinde geçmesi sağlandı ve bu organizasyon bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Sünnet faaliyetlerini ulaşabileceğimiz tüm Müslüman ülkelere götüreceğiz"

Yetim Projesi, Temiz Su Kuyusu Projesi, kurban organizasyonu, gıda dağıtımları gibi 23 alanda faaliyet gösteren dernek, başlatmış olduğu sünnet organizasyonuyla dünyanın farklı bölgelerinde büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, imkansızlıklardan dolayı gerçekleştirilemeyen sünnet faaliyetlerini ulaşabildikleri tüm Müslüman ülkelere götürmeye gayret ettiklerini belirtti.

