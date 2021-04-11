Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de kömür madenini su bastı, 21 işçi mahsur kaldı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir kömür madenini su basması sonucu 21 işçi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, Uygur Bölgesi'ne bağlı Hutubi ilçesindeki bir kömür madenini sabah saatlerinde su bastığını duyurdu.
Madende bulunan 29 işçiden 8'inin kurtarıldığı, 21'inin mahsur kaldığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Çin'de 10 Ocak'ta altın madeninde meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüştü.
Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.
Etiketler: Çin
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