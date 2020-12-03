Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri sürüyor. Taraflar, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden bir araya geldi.

Görüşmelerin devamı için ön anlaşmada uzlaştı.

İlk kez yazılı bir belgeye imza atıldı

19 yıl süren savaşın ardından taraflar, 3 sayfalık kapsamlı bir ateşkes ve yol haritası içeren metin üzerinde anlaşma sağladı.

Böylelikle, Afganistan'daki çatışmaları sonlandırmak için ilk kez yazılı bir belgeye imza atılmış oldu.

Afgan Hükümeti Temsilcisi Nadır Nadiri, "Müzakerelerin devam etmesi, tarafların kalıcı barışa ulaşma konusunda istek olduğunu gösteriyor" dedi.

NATO anlaşmadan memnun

NATO da, taraflar arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Birçok engel aşılmalı ama bu önemli ve cesaret verici bir adım" yorumunu yaptı.

ABD, Katar ve Pakistan anlaşmayı destekledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da anlaşmanın 12 Eylül'de başlayan görüşmeler için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Pakistan ve Katar'dan da anlaşmayı destekleyen açıklamalar geldi.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.