Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de terör saldırısı: 2 asker öldü, 1 asker kayıp
[Grafik: TRT Haber]
Nijer'in batısında bir askeri araca saldırı düzenlendi. 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mali sınırında yer alan Banibangou mevkiinde bir askeri araç pusuya düşürüldü.
Olayda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker de kayboldu.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Tillaberi'de olağanüstü hal uygulanıyor
Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou, 2017'den beri birçok terör saldırısının hedefi oluyor.
Tekrar eden saldırılar nedeniyle Tillaberi'de olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.
Etiketler: Terör Saldırısı Olağanüstü Hal
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