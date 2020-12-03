1974 ila 1981 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten d'Estaing yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Loir-et-Cher bölgesindeki evinde yaşamını yitirdi.

D'Estaing Tours kentinde 17 Kasım'da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

"Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak tanınıyordu

Siyasi hayatına 1956'da milletvekili olarak başlayan d'Estaing, Charles de Gaulle ve Georges Pompidou'nun cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.

D'Estaing, 1974'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmış ve 1981'e kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Valery Giscard d'Estaing, "Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak biliniyordu.