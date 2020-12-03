Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, koronavirüs nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.
1974 ila 1981 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten d'Estaing yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Loir-et-Cher bölgesindeki evinde yaşamını yitirdi.
D'Estaing Tours kentinde 17 Kasım'da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
"Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak tanınıyordu
Siyasi hayatına 1956'da milletvekili olarak başlayan d'Estaing, Charles de Gaulle ve Georges Pompidou'nun cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.
D'Estaing, 1974'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmış ve 1981'e kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.
Valery Giscard d'Estaing, "Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak biliniyordu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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