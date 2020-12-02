Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 313 ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 313 kişi hayatını kaybetti.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 64 artışla 2 milyon 244 bin 635'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 816'ya çıktı.
Hastanelerde 3 bin 488'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 13 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1534 artışla 165 bin 563'e ulaştı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8'de kaldı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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