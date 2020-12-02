Katar Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Afgan müzakerecilerin Doha'da vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın, 12 Eylül 2020'de başlayan Afganistan barış görüşmelerinde bir kilometre taşını teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bu önemli gelişmenin Afganistanlı tarafların ciddi olduklarını ve anlaşmazlıkları aşabileceklerini ortaya koyduğu aktarıldı.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri, Katar’da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere ön anlaşmaya varmıştı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.