Gana Cezaevi Hizmetleri Kamu İşler Direktörü Courage Atsem, Ashanti bölgesinde cezaevlerindeki 54 hapishane görevlisi ve 44 mahkumun COVID-19'a yakalandığını duyurdu.

Atsem, cezaevlerinde COVID-19 tespit edilen kişiler için yeni bir tesis kurulduğunu aktararak, "Hükümet, salgının cezaevlerinde daha fazla yayılmaması için elinden geleni en iyisini yapıyor" dedi.

1602 mahkuma af çıkarılmıştı

Ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında daha önce 1602 mahkuma af çıkarılmıştı. Af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ile 70 yaş ve üstü bulunuyor.

Gana'da şimdiye kadar 51 bin 667 COVID-19 vakası görülürken, 323 kişi hayatını kaybetti.