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Dünya
AA 22.06.2025 16:58

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit uyarısı yapıldı

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde ABD bağlantılı ticari gemiler için yüksek tehdit bulunduğunu bildirdi.

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit uyarısı yapıldı

UKMTO'dan yapılan tavsiye açıklamasında, bölgesel gerilimler nedeniyle seyrüseferin dikkatli yapılması ve önerilerin gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD bağlantılı ticari gemilere yönelik tehdidin Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde yüksek olduğu vurgulanan açıklamada tehdit sebebi olarak ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları, Yemen'deki Husilerin ABD'ye yönelik söylemleri ve "İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar" gösterildi.

Açıklamada, Husilerin ABD gemilerini hedef alacağına yönelik ifadelerden örnekler de paylaşıldı.

ABD bağlantılı olmayan gemiler için risk düşük olsa da tavsiye ve uyarıların takip edilmesi gerektiği ifadesi de açıklamada yer aldı.

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