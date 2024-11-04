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Dünya
AA 04.11.2024 17:34

AB'nin yeni yönetimini oluşturma süreci kritik bir aşamaya geldi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılacak güvenoyu yoklaması öncesinde, Avrupa Birliğinin (AB) yürütme organı Komisyonun gelecek 5 yıl için sorumlu olacak yeni üye adayları, AP'ye programlarını sunmaya başladı.

AB'nin yeni yönetimini oluşturma süreci kritik bir aşamaya geldi

6-9 Haziran'daki AP seçimlerinin ardından, AB'nin gelecek 5 yıllık yönetiminde söz sahibi olacak kadroları belirme süreci devam ediyor.

AB'nin yürütme organı Komisyonun yeni başkanı, 18 Temmuz'da AP Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda bir kez daha Alman siyasetçi Ursula von der Leyen olmuştu.

Von der Leyen, 17 Eylül'de kendisiyle birlikte, her bir AB üyesi ülkeyi temsilen toplam 27 kişilik ekibini kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni "kabine"nin adayları bugün itibarıyla AP'nin ilgili komitelerinde programlarını sunmaya başladı.

Milletvekillerinin karşısına çıkan ilk isim, Slovakya'dan 2009'dan bu yana AB Komisyonu'na üye olarak gönderilen Maros Sefkovic oldu. Sefkovic, yeni dönemde ticaret ve ekonomik güvenlikten sorumlu olacak.

Sunumlar, 12 Kasım'a kadar sürecek.

Ardından, AP Genel Kurulunda AB Komisyonunun yeni ekibi için güvenoyu yoklaması yapılacak.

Yeni Komisyonun görevine aralık ayında başlaması bekleniyor.

Beklentileri karşılayamamıştı

Komisyon üyelerinin birçoğunun bilinmeyen isimlerden seçilmesi, portföylerinin iç içe geçmişliği ve soyutluğunun yanı sıra kadın üyenin istenilen düzeyde olmaması, beklentileri karşılayamadığı yorumlarına neden olmuştu.

Komisyonda Avrupa'da işsizliğin arttığı, sosyal hakların sorgulandığı bir dönemde İstihdam ve Sosyal Haklardan sorumlu portföyün kaldırılmış olması eleştirilmişti.

Diğer yandan ilk kez "Akdeniz bölgesi", "savunma", "uzay" ve "konut"tan sorumlu üyeler atanması dikkati çekmişti.

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