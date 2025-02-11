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Dünya
AA 11.02.2025 21:26

AB'nin Ukrayna'ya toplam yardımı 134 milyar euroyu aştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, şimdiye kadar Rusya ile savaşında Ukrayna'ya 134 milyar euroyu aşkın destek sağladıklarını belirterek, bu yıl Ukrayna ile ilk müzakere faslının açılması gerektiğini söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya toplam yardımı 134 milyar euroyu aştı
[Kiev | Fotoğraf: Reuters]

Kos, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Ukrayna konulu oturumda konuştu.

AB'nin 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta Ukrayna'ya verdiği desteğe dair veriler paylaşan Kos, "Şu ana kadar AB ve üye ülkelerden gelen toplam destek 134 milyar euroyu aştı." dedi.

Kos, AB'nin Ukrayna'nın savunma sektöründe en büyük uluslararası bağışçı ve en büyük kamu yatırımcısı olduğunu vurgulayarak, "1 milyondan fazla mermi sağladık ve bu kışın sonuna kadar 75 bin askeri eğitmiş olacağız. Savaştan kaçan 4,5 milyon kişi AB'de geçici koruma aldı." diye konuştu.

Ukrayna ile üyelik sürecine de değinen Kos, "Ukrayna'nın çabalarına karşılık vermeli ve bu yıl mümkün olan en kısa sürede ilk müzakere kümesini açmalıyız." dedi.

İlkleri içeriyor

AB, savaşın akabinde tarihinde ilk defa silah ile diğer askeri teçhizatın satın alınması ve teslim edilmesini finanse etme kararı aldı.

AB anlaşmaları, Birliğin askeri operasyonları finanse etmek için normal bütçesini kullanmasını yasakladığı için AB, bütçe dışı, "Avrupa Barış Fonu" isimli bir kaynak kullandı.

Diğer yandan Ukrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusu yaptı, adaylık statüsünü 23 Haziran 2022'de aldı.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verildi.

25 Haziran 2024'te ise katılım müzakerelerinin resmen başlatıldığı duyuruldu ancak henüz fasıl açılmadı.

AB ilk kez bir ülkeyle, başvuru tarihinin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından üyelik müzakerelerini başlatmış oldu.

Ayrıca AB, ilk defa fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturdu.

Trump döneminde Ukrayna'nın desteklenmesi sorunu

AB için Ukrayna'yı desteklemek, savaşın 3. yıl dönümü yaklaşırken hiç olmadığı kadar kritik bir hal aldı.

Bu konudaki en büyük ortağı ABD'yi, Donald Trump yönetiminin farklı yaklaşımı nedeniyle kaybeden AB, yeni bir strateji belirlemeye çalışıyor.

Şimdiye kadar Ukrayna'ya yapılan tüm yardımların yaklaşık yarısını ABD tek başına finanse etmişti.

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