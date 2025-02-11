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Dünya
AA 11.02.2025 20:08

Hamas'tan işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına tepki

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasplarıyla oluşturulan yerleşim birimlerinin genişletilmesini, "Filistinli olan her şeyin imhasına dayanan suçlu İsrail zihniyetinin bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına tepki
[Fotograf: AA]

Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da (yasadışı İsrail) yerleşimlerinin genişletilmesi ve binlerce dönüm arazinin hızla yağmalanması, insanlardan ağaçlara ve toprağa kadar Filistinlilere ait her şeyin yok edilmesine dayanan suçlu işgal zihniyetini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

Merdavi, "Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in işlediği suçların, Filistinlilerin İsrail işgalinin geçici olduğu düşüncesi ve direnişe devam etmedeki kararlılığını değiştiremeyeceğini" kaydetti.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da saldırılarını genişleterek sürdürüyor
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da saldırılarını genişleterek sürdürüyor

İsrail ordusunun Filistinlileri öldürmesi, sindirmeye çalışması ve onlara uyguladığı soykırımın, hedeflerine bağlı olan Filistin halkını caydıramayacağını ve saldırılara karşılık vermelerini engelleyemeceğini vurgulayan Merdavi, "Filistin direnişinin hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini" belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı." diye konuşmuştu.

Atılan bu adımın hedefinin "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha da fazla ayırmak" olduğunu aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtmişti.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

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