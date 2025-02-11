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Dünya
AA 11.02.2025 20:59

İşgalci İsrail, Cenin'de daha önce öldürdüğü bir Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda daha önce öldürdüğü bir Filistinlinin evini yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İşgalci İsrail, Cenin'de daha önce öldürdüğü bir Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin kampında İsrail askerlerinin kurşunuyla temmuz ayında hayatını kaybeden Nidal el-Amir'in evini patlayıcılarla yıktığını aktardı.

Çeşitli sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı İsrail ordusunun Filistinli Nidal'ın evinin patlatılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları İsrail'in uygulamalarına tepki gösterdi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

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