AB'nin Filistinlilere insani yardımları sürecek

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadaki açıklamasında "AB'nin, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımları, gerek duyulduğu sürece devam edecek" ifadesini kullandı.

Lenarcic, Hamas'ın, İsrail'e saldırılarını kınayarak, sivillerin korunmasının ve uluslararası insani hukuka saygı duyulmasının şart olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın, İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon euroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.