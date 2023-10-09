İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor

İsrail'in, Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürerken, Lübnan sınırına yakın bölgelerde de çatışmalara girdiği görülüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının da 900'ü geçtiği; 157'isi ağır toplam 2 bin 616 İsraillinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan sınırındaki çatışmalarda 3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını, bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Ordu tarafından ilerleyen saatlerde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğü ve bölgedeki arama çalışmalarına devam edildiği doğrulandı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili ise İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.

Lübnan medyasında çıkan haberlerde ise milislerin Filistin kamplarında yaşayan Hamas veya İslami Cihad üyesi olabilecekleri kaydedildi.

İsrail ise Lübnan'dan gelen sızma girişimleri ve şüphelilerin öldürülmesinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu. İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimleri gerçekleştiğini belirtti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde ise Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu, sızma girişimi ve çıkan çatışmalara ilişkin açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin helikopterle gerçekleştirilen hava saldırısı ile vurulduğunu duyurdu.

Filistin İslami Cihat Hareketi saldırıyı üstlendi

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.

"Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Filistin'e yönelik sızma girişiminin" üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten hareket, yaşanan çatışmada 7 İsrail askerinin yaralandığını iddia etti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinden yapılan sızma girişimi ve çatışmaların ardından sınır bölgelerini topçu birlikleri ile vurmaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail topçu birliklerinin fosforlu havanlarla sınır üzerindeki Mervahin beldesi yakınlarını vurduğu kaydedildi.

Hizbullah Hareketi de ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında 5 üyesinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu da Lübnan sınırından sızmaya çalışan "2 silahlı unsurun vurularak öldürüldüğünü" ve Hizbullah'a ait 3 askeri noktaya da hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, başka bir unsurun Lübnan topraklarına doğru geri kaçtığı ifade edilerek, vurulan hedeflerden ikisinin gözlem noktası, diğerinin örgüt tarafından acil durumlarda kullanılan bir yer olduğu belirtildi.

Açıklamada, ordunun tüm bölgelerde her türlü senaryoya hazır olduğu aktarıldı.

Katar'ın esir takası için arabuluculuğu

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerinin Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğü belirtildi.

Filistinli kaynağa göre, Katar, İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerine arabuluculuk yapıyor.

Müzakereler kapsamında Filistinli gruplar, İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadının tamamının serbest bırakılmasını talep ediyor. Bu talep karşılığında serbest bırakılacak İsrailli tutukluların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki tahribat devam ediyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastane, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.

Ayrıca İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze'de 7 cami yıkıldı.

Gazze'de er-Rimal Mahallesi'nin büyük bir bölümünü bombalayan İsrail savaş uçakları, hemen hemen tüm bina ve konutları tahrip etti, mahallenin büyük bir bölümü yerle bir oldu.

Saldırıda Filistin Telekomünikasyon Şirketi'ne ait bir binanın hedef alınması Gazze'de geniş çapta iletişim, elektrik ve internet kesintisine yol açtı.

Saldırılarda Şifa Tıp Kompleksinin kreş bölümünde de hasar meydana geldi.

"Uyarı yapılmadan vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda "sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına" vurgu yapan Ebu Ubeyde, "insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini" ifade etti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

"Buna karşı bizler de bu saatten itibaren, evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayımlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere (İsrail'e) yükleyelim. Top artık onlardadır."