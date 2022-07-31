Japan News'ın haberine göre, Abe suikastı zanlısı Tetsuya Yamagami'nin, Twitter'da asli hesabı dışında bir hesabı daha vardı.

Yamagami'nin, Ekim 2019'dan önce açtığı bu hesaptan 3 yıl veya daha önce yaptığı paylaşımda, Abe'yi öldürme niyetini belirttiği öne sürüldü.

Twitter bu hesabı, belirli bir hedefe karşı "öldürmeye yönelik şiddet eğilimli tehditler" içerdiği gerekçesiyle kapattı.

Söz konusu paylaşımın yapıldığı tarih, Abe'nin başbakan olduğu döneme tekabül ediyor.

Twitter yetkililerine dayandırılan açıklamaya göre de Yamagami'nin paylaşımlarının içeriğinin yayımlanamayacağı ancak bu içeriklerde, zanlının "Abe'yi öldürmeyi niyetini ima ettiği" öne sürüldü.

Öte yandan Twitter, Yamagami'nin Ekim 2019'da açtığı "silent hill 333" hesabını da paylaşımların daha fazla görüntülenmesinin önüne geçmek için 19 Temmuz'da kapattı.