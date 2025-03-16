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Dünya
AA 16.03.2025 07:16

ABD'yi vuran fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen şiddetli fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

ABD'yi vuran fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı.

Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle can kaybının 33'ü bulduğu, en az 29 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, Missouri'de 12, Misssippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.

Yetkililer, ani sellere ilişkin de uyarıda bulunuyor.

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