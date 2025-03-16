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Dünya
AA 16.03.2025 05:22

ABD'li yargıçtan Trump'ın "savaş dönemi" yetkilerine bloke

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi kullanma kararı, aynı gün içinde bölge yargıcı tarafından bloke edildi.

ABD'li yargıçtan Trump'ın "savaş dönemi" yetkilerine bloke

ABD'de Trump ile yargı organları arasında yasa dışı göçmenlerle ilgili daha önce başlayan anlaşmazlık yeni bir olayla bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi.

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump'ın cumartesi sabah saatlerinde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yeniden yetkilerini kullanmaya başladığı yasadışı göçmenleri sınır dışı etme yetkilerini, karardan saatler sonra geçici olarak askıya aldı.

Yargıç Boasberg, Trump yönetiminin başvurduğu "Yabancı Düşmanlar Yasası"nın kullanımına ilişkin kendisine yapılan başvuruda davacı tarafı haklı bularak söz konusu kişilerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini durdurdu.

Boasberg, bu kapsamda sınır dışı edilen kişilerin de uçakta iseler derhal ABD'ye yeniden dönmeleri talimatını verdi.

Trump yönetiminin, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımasının beklendiği belirtildi.

Trump, Venezuela'daki çete üyelerini hedef almak için "savaş yetkisini" devreye soktu
Trump, Venezuela'daki çete üyelerini hedef almak için "savaş yetkisini" devreye soktu

Trump, sadece savaş döneminde kullanılan yasanın yetkilerine başvurmuştu

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

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Trump, Venezuela'daki çete üyelerini hedef almak için "savaş yetkisini" devreye soktu
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