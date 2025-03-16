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Dünya
AA 16.03.2025 04:45

Trump, Venezuela'daki çete üyelerini hedef almak için "savaş yetkisini" devreye soktu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye soktu.

Trump, Venezuela'daki çete üyelerini hedef almak için "savaş yetkisini" devreye soktu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, daha önce sadece 3 kez savaş zamanında kullanılan bir yetkiye başvurdu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyor.

Amerikan kamuoyunda ise bazı hukukçular, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için devreye sokulan söz konusu yasanın savaş zamanı dışında kullanılmasının hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

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