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Dünya
AA 16.03.2025 06:32

İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Yemenli insanların öldürülmesini durdurun

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun" sözleriyle cevap verdi.

İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Yemenli insanların öldürülmesini durdurun
[Fotograf: Reuters]

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin." ifadeleriyle karşılık verdi.

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ABD Başkanı Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere askeri saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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