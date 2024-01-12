ABD'ye kış aylarının en düşük sıcaklıklarını yaşatacak kutup soğukları geliyor

CNN'in haberine göre, bu akşamdan itibaren ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30'a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50'ye kadar düşürmesi bekleniyor.

Ülkenin orta kesimlerinde yaşayan 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı verilirken soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.

Söz konusu hava dalgasıyla ülkede kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanması bekleniyor.