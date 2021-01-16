Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'nin yaşlı koalası Lottie öldü
Dünyanın en yaşlı koalalarından biri olan Lotite, 19 yaşında hayatını kaybetti. ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki hayvanat bahçesi, Lottie'nin ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.
ABD’deki Riverbanks Hayvanat Bahçesi’nin sevilen sakini Lottie, dünyanın en yaşlı koalalarından biri olarak biliniyordu.
Lottie‘nin ölüm haberini hayvanat bahçesi sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan paylaşımda, "Lottie, 19 harika yıl yaşadı” denildi.
Torununun torununu gördü
Lottie 11 yavru doğurdu. 15 torununun 7, onların da 3 yavrusu oldu.
Geride geniş bir aile bırakan Lottie’nin ABD’de hayvanat bahçelerindeki koala nüfusunun artmasına büyük katkı sağladığı aktarıldı.
Koalalar doğal ortamlarında 13 ila 18 yıl yaşıyor.
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