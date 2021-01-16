Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da heyelan felaketi: Ölü sayısı 25 oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 9 Ocak’ta şiddetli yağışlar toprak kaymalarına sebep oldu. Meydana gelen heyelanda 25 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Bandung Bölgesi Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Deden Ridwansyah, Cihanjuang köyünde 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda can kaybının 25’e yükseldiğini açıkladı.
Ridwansyah, afet bölgesinde kayıp olan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının 18 Ocak’a kadar devam edeceğini aktardı.
Ülkede sıklıkla su basınları ve heyelan oluyor
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, bölgedeki toprak kaymalarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
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