ABD’de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinde Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Chattanooga Polis Şefi Celeste Murphy, 2 kişinin vurularak, 1 kişinin ise kaçan bir arabanın çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz"

Murphy, "Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak olayın kimler tarafından niçin gerçekleştirildiğini belirlemeye çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerini kullandı.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde de dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlenmiş, polis 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.