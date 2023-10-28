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Dünya
AA 28.10.2023 10:00

ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı düzenlendi

Irak'taki İran destekli Şii milislerin Suriye’nin Tenef bölgesinde yer alan ABD askeri üssüne 2 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Suriye’nin güneyindeki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesinin Suriye’nin Tenef bölgesinde yer alan ABD Askeri Üssü'ne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği" kaydedildi.

Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik düzenlediği saldırıda "tarafsız" olmadıklarını ve Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu.

Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak İran destekli Iraklı Şii milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye’de ABD üslerine toplam 16 saldırı yapıldı
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye’de ABD üslerine toplam 16 saldırı yapıldı

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