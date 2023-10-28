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Dünya
AA 28.10.2023 00:51

Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırılarda, roketler üs çevresine düştü, gaz sahasında herhangi bir hasar oluşmadı.

Akşam saatlerinde, ABD ordusunun Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı yapıldı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Deyrizor'daki ABD üssüne saldırılar düzenlendi
Deyrizor'daki ABD üssüne saldırılar düzenlendi

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar gerçekleştiriyor.

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