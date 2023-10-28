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Dünya
AA 28.10.2023 09:15

Kazakistan'da maden yangını: 32 kişi öldü

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında çıkan yangında ölen işçilerinin sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.

Kazakistan'da maden yangını: 32 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği ocakta yaşamını yitiren işçilerin sayısı 32'ye çıktı. 14 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Olay

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki "Kostenko" maden ocağında gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Ocaktaki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkarıldığı, 22'sinin cesedine ulaşıldığı, kalan 24 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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Kazakistan Maden Yangın
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