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Dünya
AA 28.10.2023 07:42

İsrail Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci kampına baskın düzenleyerek, biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı ve 2 katlı bir evi yıktı.

İsrail Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde buldozerler eşliğinde Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Buldozerler, Bacis Nahle isimli Filistinliye ait 2 katlı evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Evde yaşayan ailenin, yaklaşık 2 hafta önce yıkım ihtarı aldığı ve 2 gün önce de evi boşalttığı belirtildi.

İsrail güçleri ayrıca, başka bir eve baskın düzenleyip biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Batı Şeria'nın, Nablus, Tulkerim, Cenin ve Tubas kentlerinde binlerce Filistinli, Gazze'ye destek için sabah namazını meydanlarda kıldı.

Namazdan sonra Tubas ve Tulkerim'de yürüyüşler düzenlendi.

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