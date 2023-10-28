Parçalı Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.10.2023 06:17

Maine saldırganı ölü olarak bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde katil avı sona erdi. Maine eyaletinde 18 kişiyi öldüren Robert Card ölü olarak bulundu.

Maine saldırganı ölü olarak bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ABD'de korkulu bekleyiş sona erdi. 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Dünya Gıda Programı: Gazze'ye her gün 40 tır girmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:22
İsrail saldırıların 22'nci gününde Gazze yoğun bombardıman altında
06:11
Dünya Gıda Programı: Gazze'ye her gün 40 tır girmeli
05:06
Arap Birliği: BM'nin kararı uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıtıyor
04:23
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yurt genelinde protesto edildi
03:28
İsrail Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı
02:53
Filistin'den "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ