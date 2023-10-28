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Dünya
AA 28.10.2023 09:05

İsrail ordusu: Gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurduk

İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti.
 

Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi

Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi
Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi

İsrail ordusu, dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlatmıştı.

İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının, 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

BM: Tarih hepimizi yargılayacak
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Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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İsrail ordusu: Gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurduk
İsrail ordusu: Gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurduk
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