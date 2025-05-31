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Dünya
AA 31.05.2025 10:47

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-30 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 azalarak 461'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 35 azaldı.

Perşembe gününü 63,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 62,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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