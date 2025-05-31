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Dünya
AA 31.05.2025 10:45

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında dün göçük meydana geldi.

Kurtarma ekipleri, 14 kişinin enkaz altındaki cesedine ulaştı, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yetkililer, hala 6 ila 8 kişinin enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmaları ise polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatörün desteğiyle sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taş ocağının sahibi de dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şubat ayında seçilmeden önce ocağı ziyaret ettiğini ve güvenlik standartlarına uymadığı için tehlikeli bulduğunu belirtti.

Mulyadi, olayın ardından söz konusu ocağın yanı sıra eyaletteki dört benzer işletmenin de faaliyetlerinin durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Endonezya'da kayıt dışı maden ve taş ocakları yaygın olarak bulunurken, 2024'te Sumatra Adası'nda izinsiz işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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