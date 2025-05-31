Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2025 03:21

Nijerya'da bu yıl menenjit ve Lassa ateşi salgınlarından 366 kişi öldü

Nijerya'da bu yıl menenjit ve hayvandan insana geçen Lassa ateşi salgınlarında 366 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da bu yıl menenjit ve Lassa ateşi salgınlarından 366 kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yayınlanan raporda, 1 Ocak-18 Mayıs arasında ülkenin 24 eyaletinde Lassa ateşi vakalarında artış gözlemlenirken, menenjit vakalarının ise daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı belirtildi.

Raporda, belirtilen tarihler arasında 5 bin 118 şüpheli Lassa ateşi vakası bildirildiği, bunlardan 733'ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve 141 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu verilerin, hastalıkta yüzde 19,2'lik bir vaka ölüm oranına işaret ettiği aktarılan raporda, sadece yılın 20. haftasında ülkenin Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3'ten 13'e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde 2 bin 911 şüpheli menenjit vakasından 192'sinin doğrulandığı kaydedilen raporda, menenjit nedeniyle 225 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:35
Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı
02:47
Hafta sonu hava nasıl olacak?
01:41
Çocuklarının yanında babayı darp eden saldırgan gözaltına alındı
00:30
Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu: 11 tutuklama
00:40
Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu
00:19
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu
Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ