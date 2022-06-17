CBP, Mayıs ayında güneybatı kara sınırında 239 bin 416 göçmenle karşılaştı; bu, Nisan ayına göre yüzde 2'lik bir artış gösterdi ve karşılaşılanların yüzde 25'i daha önce CBP tarafından tutuklanıp sınır dışı edildi.

CBP istatistiklerine göre, son dört ayda güney sınırındaki göçmen sayısı her ay 200 binin üzerine çıktı.

Refakatsiz çocukların sayısı da bu aya göre yüzde 20'lik bir artış gördü.

CBP'ye göre, güney sınırındaki uyuşturucu ele geçirme vakaları ise mayıs ayında çift haneli rakamları gördü.

CBP Komiseri Chris Magnus yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı giriş yapmaya çalışanlara mesajımız aynı kalıyor. tehlikeli yolculuğu yalnızca geri gönderilmek üzere yapmayın. Yaz aylarında sıcaklıklar yükselmeye başladığında, insan kaçakçıları savunmasız nüfusları sömürmeye ve göçmenlerin hayatlarını finansal kazanç için pervasızca tehlikeye atmaya devam edecek" dedi.