Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2023 21:32

ABD'nin güney sahillerinde binlerce balık kıyıya vurdu

ABD'nin Texas körfezi sahillerinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

ABD'nin güney sahillerinde binlerce balık kıyıya vurdu
[Fotograf: AA]

Texas'ın Brazoria ve Quintana ilçeleri yetkilileri, cuma gününden bu yana binlerce balığın sahile vurduğunu, binlerce balığın daha kıyıya vurmasının beklendiğini belirtti.

İlçe yetkilileri Facebook sayfaları üzerinden halkı sahile gelmemeleri konusunda uyarırken, temizlik çalışmalarının devam ettiğini, "binlerce ölü balık sürüsünün kıyıya gelmeye devam etmesinden dolayı" sürecin ne kadar uzayacağının belirsiz olduğunu bildirdi.

ABD'nin güney sahillerinde binlerce balık kıyıya vurdu

"Sudaki oksijen seviyesi hızla düşüyor"

Quintana Beach İlçe Parkı yetkilileri, kıyıya vuran farklı türde on binlerce balığın görüntülerini paylaşarak, hava sıcaklıklarının aşırı artması nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü ve bu durumun toplu balık ölümlerine yol açtığını belirtti.

Yetkililer, kıyıya vuran balık türleri arasında çoğunluğu oluşturan ringa balıklarının, bölgedeki ekosistemde "kritik rol" oynaması nedeniyle balık ölümlerinin önemli bir çevresel etkiye sahip olabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in 2019'da yayımladığı raporda, okyanus suyunun ısınmasının kıyı sularında düşük oksijen seviyesi vakalarını artırarak, balık popülasyonunu tehdit ettiği sonucuna varılmıştı.

ABD'nin güney sahillerinde binlerce balık kıyıya vurdu

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
Trabzon'da 188 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
22:13
Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı
22:10
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
22:02
Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyü kurtarıldı
21:52
Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi kurtarıldı
21:50
Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1363 şüpheli yakalandı
Ankara'da sağanak sele döndü
Ankara'da sağanak sele döndü
FOTO FOKUS
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ