ABD’nin fon çekmesiyle DSÖ 2 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, ocak ayında göreve başlamasının ardından DSÖ'den çekildiğini açıklamıştı. Washington, DSÖ'nün en büyük bağışçısıydı ve toplam bütçenin yaklaşık yüzde 18’ini sağlıyordu. Bu kararın ardından örgüt, faaliyetlerini daraltmak ve yönetim kadrosunu yarı yarıya azaltmak zorunda kaldı.

Cenevre merkezli kuruluşun çarşamba günü üye ülkelere sunacağı rapora göre, DSÖ’nun personel sayısı Ocak 2025’te 9 bin 401 iken, Haziran 2026’ya kadar 2 bin 371 kişilik azalma yaşayacak. Bu sayı işten çıkarmaların yanı sıra emeklilik ve gönüllü ayrılmaları da kapsıyor. DSÖ Sözcüsü, toplam iş gücü kaybının yüzde 22’ye kadar çıkabileceğini belirtti.

“En zorlu yıllardan biri”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, personeline gönderdiği mesajda, “Bu yıl DSÖ tarihinin en zor yıllarından biri oldu. Önceliklendirme ve yeniden yapılandırma sürecinde acı verici ama gerekli kararlar aldık ve küresel iş gücümüzde ciddi bir azalma yaşandı. Şimdi yenilenmiş ve yeniden şekillenen bir örgütle yolumuza devam etmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütçede 1 milyar doları aşkın açık

Sunumda ayrıca, örgütün 2026-2027 bütçesinde 1,06 milyar dolarlık finans açığı bulunduğu belirtildi. Bu tutar, toplam ihtiyacın yaklaşık dörtte birine denk geliyor. DSÖ, fon açığının mayıs ayında tahmin edilen 1,7 milyar dolardan daha düşük olduğunu, bunun nedeninin bütçe küçülmesi, yeni bağış toplama sürecinin başlaması ve üye ülkelerin zorunlu katkı paylarını artırması olduğunu açıkladı.

DSÖ’nün geçici personel ve danışmanlar için yapılan işten çıkarmaların bu değerlendirmeye dahil edilmediği, çok sayıda geçici çalışanın da işten çıkarıldığı bildirildi.