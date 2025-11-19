Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 19.11.2025 09:08

ABD’nin fon çekmesiyle DSÖ 2 bin çalışanını işten çıkaracak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD’nin kuruluştan ayrılması nedeniyle bütçesinde oluşan büyük açık sonucu gelecek yılın ortasına kadar personelinin yaklaşık dörtte birini kaybedeceğini duyurdu. Örgüt, 2 binin üzerinde çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi.

ABD’nin fon çekmesiyle DSÖ 2 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, ocak ayında göreve başlamasının ardından DSÖ'den çekildiğini açıklamıştı. Washington, DSÖ'nün en büyük bağışçısıydı ve toplam bütçenin yaklaşık yüzde 18’ini sağlıyordu. Bu kararın ardından örgüt, faaliyetlerini daraltmak ve yönetim kadrosunu yarı yarıya azaltmak zorunda kaldı.

Cenevre merkezli kuruluşun çarşamba günü üye ülkelere sunacağı rapora göre, DSÖ’nun personel sayısı Ocak 2025’te 9 bin 401 iken, Haziran 2026’ya kadar 2 bin 371 kişilik azalma yaşayacak. Bu sayı işten çıkarmaların yanı sıra emeklilik ve gönüllü ayrılmaları da kapsıyor. DSÖ Sözcüsü, toplam iş gücü kaybının yüzde 22’ye kadar çıkabileceğini belirtti.

“En zorlu yıllardan biri”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, personeline gönderdiği mesajda, “Bu yıl DSÖ tarihinin en zor yıllarından biri oldu. Önceliklendirme ve yeniden yapılandırma sürecinde acı verici ama gerekli kararlar aldık ve küresel iş gücümüzde ciddi bir azalma yaşandı. Şimdi yenilenmiş ve yeniden şekillenen bir örgütle yolumuza devam etmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütçede 1 milyar doları aşkın açık

Sunumda ayrıca, örgütün 2026-2027 bütçesinde 1,06 milyar dolarlık finans açığı bulunduğu belirtildi. Bu tutar, toplam ihtiyacın yaklaşık dörtte birine denk geliyor. DSÖ, fon açığının mayıs ayında tahmin edilen 1,7 milyar dolardan daha düşük olduğunu, bunun nedeninin bütçe küçülmesi, yeni bağış toplama sürecinin başlaması ve üye ülkelerin zorunlu katkı paylarını artırması olduğunu açıkladı.

DSÖ’nün geçici personel ve danışmanlar için yapılan işten çıkarmaların bu değerlendirmeye dahil edilmediği, çok sayıda geçici çalışanın da işten çıkarıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ABD
Sıradaki Haber
Cloudflare, X ve ChatGPT’yi etkileyen kesinti için özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
10:35
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
10:32
ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay
10:20
WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi
10:42
Sokak lezzetleri mercek altına alınıyor
10:12
Brent petrolün varili 64,30 dolardan işlem görüyor
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
FOTO FOKUS
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ