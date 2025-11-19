Katil İsrail'den skandal tasarı: Filistinli mahkumlara zehirli iğneyle idam

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Filistinli mahkumların idam edilmesini öngören yasa tasarısının temel çerçevesinin İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu aktarıldı.

Haberde, yasa tasarısının geçmesi halinde Filistinli mahkumlara idam cezasının salt çoğunlukla verilebileceği ancak hukuki itiraz hakkı tanınmayacağı ve cezanın hafifletilmeyeceği veya affedilmeyeceği belirtildi.

Kanal 12'nin haberinde, hakkında hüküm verilen Filistinli mahkumların İsrail Ceza İnfaz Kurumu tarafından 90 gün içinde zehirli iğneyle idam edilmesinin tasarlandığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu idam cezasının "ırkçı saiklerle" İsraillileri öldüren Filistinlilere uygulanacağı öne sürüldü.

Yasa tasarısının ardındaki isim İsrailli aşırı sağcı bakan

Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı, 11 Kasım'da İsrail Meclisi'nde yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli mahkumların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre, İsrail, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinliyi hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

Bu tutukluların birçoğu işkence, açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. İnsan hakları raporlarına göre, bu durum bazı tutukluların ölümüne yol açıyor.