Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığını sürdürdüğü yerlerden ne zaman geri çekileceğini açıklasa gerilimi yükselten gelişmeler yaşanıyor. Ardından da tam tersi bir operasyon başlıyor.

Son olarak Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin hedef alınmasının ardından Washington yönetimi, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı.

Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü.

Çekilme planları asker takviyesine dönüşüyor

Son dönemde Trump ne zaman askerlerimizi çekiyoruz açıklaması yapıyorsa oralarda büyük bir karışıklık çıkıyor ve tam tersi Amerikan askeri varlığı arttırılıyor.

Suriye

Suriye’deki ABD asker sayısı Başkan Donald Trump döneminde DEAŞ ile mücadele kapsamında artırıldı. Trump daha sonra 2 kez Suriye’den tamamen çekilmek istediğini açıkladı. Her seferinde iç kamuoyu baskısı devreye girdi. Amerikalı askeri yetkililer de terör örgütü DEAŞ tehdidine vurgu yaptı. Sonuçta yaklaşık 2 bin askerin yarısı petrol sahalarını korumak için Suriye'de kaldı. Diğer yarısı ise Irak'a sevk edildi.

Suriye’nin güneyindeki El Tanf üssünün İran’ın eylemlerini kontrol etmek için açık tutulacağı açıklandı.

Irak

Iraktaki askerler de 2011’de tamamen çekildi. Sonra DEAŞ ile mücadele adı altında bazı üslere asker sevkiyatı yapıldı. Son olarak hem DEAŞ hem de İran’a caydırıcılık amaçlı gönderilen asker ile Irak’taki Amerikan askeri varlığı 5 binin üzerine çıktı.

27 Aralık'ta Kerkük'te bir ABD üssüne yapılan roketli saldırıdan sonra Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'nı vurdu.

İran

İran yanlısı Haşdi Şabi taraftarlarının 31 Aralık'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni basmasından sonra bölgeye yine Amerikan askerleri sevk edildi. Ardından da İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü.

Afganistan

Benzer gelişmeler Afganistan'da da yaşandı. Başkan Trump’ın seçim vaatlerinin arasında Afganistan’dan asker çekme de vardı. İlk yılında tam tersine asker sayısı artırıldı. Geçen yıl yine asker çekilmesi gündeme geldiğinde Taliban’ın Kabil’deki saldırısı sonucu plan rafa kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber