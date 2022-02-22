California'nın vahşi yaşam ajansı, Tahoe bölgesinde Tank Hank diye bilinen yaklaşık 225 kiloluk bir ayının 28 eve girdiği ve bölge polisinin ayı hakkında 152 şikayet telefonu aldığı bilgisini paylaştı.

California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı da bölgedeki evlere girmeyi alışkanlık haline getiren ayının zamanla insanlardan korkma dürtüsünü yitirdiğini, onları yiyecek bulma iç güdüsüyle eşleştirdiğine değindi.

Durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğü, evlere dadanan ayı hakkında en son şikayetin hafta sonunda polise bildirildiği kaydedildi.

Yöre halkına korku salan ayıyı yakalama çabaları sürerken, ayıları koruma amaçlı sivil toplum kuruluşu Bear League ise yetkililerin söz konusu ayıyı öldürmemesi için çare aradığını duyurdu.

Ayı baskınlarının sık yaşandığı eyalette 2020'de aynı türde bir ayı girdiği marketteki ürünlerin bulunduğu rafları dağıtmış, şekerlemeleri yemeğe çalışırken kameralara yakalanmıştı.

Boynuna takip sinyalli bir tasma takılarak yakındaki bir vahşi yaşam alanına bırakılan ayı geçen yıl ölü bulunmuştu.

Ağaçlık arazinin içinde kalan evlerde yaşayan bölge halkı, ayıların tacizlerinden korunmaları için açık alanlara yiyecek veya çöp kutularını koymamaları hususunda sık sık uyarılıyor