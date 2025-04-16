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Dünya
AA 16.04.2025 04:12

ABD'nin 30 diplomatik misyonunu kapatmayı planladığı iddia edildi

ABD'de Donald Trump yönetiminin, yurt dışında hizmet veren yaklaşık 30 büyükelçilik ile konsolosluğunu kapatmayı düşündüğü iddia edildi.

ABD'nin 30 diplomatik misyonunu kapatmayı planladığı iddia edildi

CNN tarafından ele geçirilen bir iç yazışma belgesine göre, ABD hükümeti, yurt dışındaki diplomatik varlığını azaltmayı planlıyor.

Söz konusu belgede, çoğu Avrupa ve Afrika'da bulunan 10 büyükelçilik ile 17 konsolosluğun kapatılmasının önerildiği ifade edildi.

Fransa ve Almanya da var

Bunlar arasında Malta, Lüksemburg, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan'daki büyükelçilikler ile Fransa'da 5, Almanya'da 2, Bosna Hersek'te 2, Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Güney Kore'de de birer konsolosluk bulunuyor.

Kapatılacak diplomatik misyonların görevlerinin, komşu ülkelerdeki ABD misyonları tarafından karşılanabileceğine işaret edilirken belgede ayrıca, ABD'nin Somali ve Irak'ta bulunan diplomatik misyonlarındaki faaliyetlerinin azaltılması tavsiyesinin de yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu belgedeki kapatma önerilerinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından onaylanıp onaylanmadığının bilinmediği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında bu konuya ilişkin soru üzerine, iç belge veya planlar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Bruce, "ABD'de bütçe planları üzerinde çalışmalar devam ederken kongreye sunulan şeyler hakkında Beyaz Saray ve ABD Başkanı ile görüşmenizi öneririm. Rakamlar ve gördüğümüz şeyler, bilinmeyen bir yerden sızdırılan belgelere dayanan erken veya yanlış raporlamalar." ifadelerini kullandı.

CNN, geçen ay yaptığı bir haberde de milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) çalışmaları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığının, yurt dışındaki diplomatik misyonlarının sayısını azaltmaya planladığını gündeme getirmişti.

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