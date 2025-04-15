Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 1400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık kadrolarından 1400’ü aşkın kişi şehit oldu. Yaklaşık 360 sağlık çalışanı ise hâlâ İsrail hapishanelerinde tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarında Gazze’deki çoğu hastane ve sağlık merkezini hedef aldı.

Bu saldırılar, Gazze’nin sağlık altyapısının büyük ölçüde yıkılmasına ve binlerce hasta ile yaralının tedavi imkânından mahrum kalmasına yol açtı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Katil İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.