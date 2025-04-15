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Dünya
AA 15.04.2025 22:00

Beyaz Saray, Harvard Üniversitesine yaptırımlarını antisemitizm yasalarıyla savundu

Beyaz Saray, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin fonlarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savundu.

Beyaz Saray, Harvard Üniversitesine yaptırımlarını antisemitizm yasalarıyla savundu
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasında büyüyen anlaşmazlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Leavitt, Harvard ve önde gelen diğer bazı üniversitelerin "antisemitizmin yükseldiği yerler" haline geldiğini savunarak, yönetim olarak antisemitizmle ilgili yasalar çerçevesinde buna izin vermeyeceklerini söyledi.

"Başkan, bu üniversitelerin federal yasalara uymaları gerektiği konusunda oldukça net. Ayrıca Harvard'ın özür dilemesini istiyor. Harvard, üniversite kampüslerinde Yahudi Amerikalı öğrencilere karşı yapılan korkunç antisemitizmden dolayı özür dilemelidir." diyen Leavitt, üniversiteyle ilgili açıklamalarında en çok "antisemitizm" vurgusu yaptı.

Sözcü Leavitt, sadece Yahudi öğrencilere karşı değil, herhangi bir inanca sahip hiçbir öğrenciye karşı ayrımcılık yapılamayacağını vurguladı ve Trump'ın Harvard'da "antisemitizm" eylemleri görmesi nedeniyle bu üniversitenin fonunu dondurduğunu belirtti.

"Ne yazık ki Harvard, Başkan'ın ya da yönetimin taleplerini ciddiye almadı." ifadesini kullanan Leavitt, artık antisemitizmle ilişkilendirilen herhangi bir okulun fon alamayacağını söyledi.

ABD medyası, söz konusu açıklamaları, "Filistin'e destek gösterisi yapılan herhangi bir üniversitenin artık ilgili federal fonlardan yararlanamayabileceği" şeklinde yorumladı.

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